Определена вредная доза алкоголя

В ходе исследования специалисты изучили влияние низких доз алкоголя, которые не вызывают заметных нарушений в поведении. При этом ученые рассматривали психологическую особенность людей «сближать» во времени волевое действие и последующий физический стимул. Так, если человек пошевелил рукой, а потом увидел вспышку света, то действие рассматривается его мозгом как совершенное чуть позже, чем в действительности, а стимул — как произошедший чуть раньше. Считается, что этот феномен тесно связан с чувством воли.