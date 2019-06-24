В России в водопроводной воде нашли вирус гепатита А

С симптомами заболевания госпитализирована семья из трех человек, сообщает Lenta.ru со ссылкой на РИА Новости.

«Их состояние специалисты Охинской ЦРБ оценивают как удовлетворительное. У 67 соседей по дому взяты анализы, но наличие возбудителя болезни у них не подтвердилось», — рассказал мэр города Сергей Гусев.

По его словам, вирус гепатита А обнаружен в пробах воды в многоквартирном доме на улице Дзержинского и из крана в туалете городского бассейна «Дельфин». «В самой чаше вода оказалась чистой», — пояснил собеседник агентства.

Он также добавил, что до утра вторника городской водопровод будет промываться водой с повышенным содержанием хлора. Жителей города предупредили о необходимости сделать суточный запас чистой воды.

В город поступило около 800 доз вакцины, которую к настоящему времени получили 400 детей дошкольного возраста. Оставшиеся дозы должны во вторник получить сотрудники городского коммунального хозяйства.