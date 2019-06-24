Специалисты рассказали, чем грозит избыток железа в организме

В частности, люди с высоким уровнем железа чаще сталкивались с целлюлитом. Речь идет не об эффекте "апельсиновой корки". Это острое воспаление подкожной жировой клетчатки, вызванное попаданием бактерий через внешние повреждения. Лечат целлюлит оперативно, удаляя пораженные ткани.

Эксперты проанализировали эффект, производимый концентрацией железа на риск развития 900 болезней и отклонений. По словам ученых, в особенности их заинтересовала связка "высокий уровень железа - низкий уровень холестерина". Это важное открытие, с точки зрения предотвращения развития атеросклероза. Что касается других недугов, специалисты хотят проверить в рамках клинических испытаний, можно ли снизить их риск, меняя уровень железа.