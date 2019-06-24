Департамент здоровья нашел на популярном эстонском пляже кишечную палочку

Поскольку в водоеме на мыйзе Паюси содержится превышающее норму число колибактерий и энтерококков, волостная управа Пыльтсамаа не рекомендует там купаться.

Энтерококки и колибактерии - обычные и распространенные бактерии, которые живут в кишечнике у человека и других млекопитающих. Поскольку эти бактерии могут короткое время жить и во внешней среде, они являются хорошими индикаторами при определении уровня фекального загрязнения воды.