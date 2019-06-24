Департамент здоровья нашел на популярном эстонском пляже кишечную палочку

Департамент здоровья 18 июня взял пробу воды в популярном среди купающихся водоеме в Тийги, деревня Паюси, Йыгевамаа, и сообщил о результатах в волостную управу. Допустимое число колибактерий (кишечная палочка) составляет 1000 единиц, а в пробах было 1020. Допустимое число энтерококков - 100 единиц, а в пробах было обнаружено 126, передает Tartu Postimees.
Поскольку в водоеме на мыйзе Паюси содержится превышающее норму число колибактерий и энтерококков, волостная управа Пыльтсамаа не рекомендует там купаться.
Энтерококки и колибактерии - обычные и распространенные бактерии, которые живут в кишечнике у человека и других млекопитающих. Поскольку эти бактерии могут короткое время жить и во внешней среде, они являются хорошими индикаторами при определении уровня фекального загрязнения воды.
Чем больше в воде содержание этих двух бактерий, тем выше вероятность того, что в воде могут быть так называемые вредные микроорганизмы.