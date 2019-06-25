Денег стало больше, но очереди к врачам только увеличиваются

Прогнозы показывают, что, несмотря на хорошее поступление социального налога, и на то, что доходы Больничной кассы стали более разнообразными, бюджет организации продержится в балансе лишь до 2024 года, а дальше начнется усугубляющийся минус, сказала Postimees член правления Больничной кассы Пилле Банхард, отвечающая за бюджет.
И хотя бюджет Больничной кассы является неотрывной частью государственного бюджета, вопросы медицинского страхования остаются на заднем плане жарких бюджетных обсуждений. И у этого есть понятная причина: обсуждение бюджета Больничной кассы по существу проводится на уровне совета организации. Там договариваются, из чего складываются расходы той или иной области медицинского страхования. В то же время обсуждения государственного бюджета оказывают прямое влияние на обсуждения в совете Больничной кассы, поскольку бюджетные позиции Больничной кассы – разница между расходами и доходами – являются частью госбюджета.
Так происходящее в некоторых областях здравоохранения напоминает обсуждения времен последнего экономического кризиса вокруг резервов Больничной кассы, когда правительство обдумывало возможность использовать деньги на какие-то иные цели, чем медицинское страхование. В докризисный период Больничная касса придерживалась того принципа, что в хорошие годы нужно копить на сложные годы. В результате этого кроме обязательных резервов была накоплена нераспределенная прибыль внушительных объемов. Если говорить в цифрах, то нераспределенная прибыль тогда составляла три процента от всего годового бюджета государства.
В обсуждениях далеко не продвинулись. Отдаленно Больничная касса играет крупную роль в удержании бюджетных позиций государства в балансе, поскольку профицит бюджета кассы позволяет больше тратить в других сферах деятельности и наоборот. Сейчас наше государство не настолько «больно», как в 2008 году, но перед нынешним правительством стоит задача уравновесить доходы-расходы государственного бюджета. В будущем году, по нынешним планам, это нужно будет сделать в объеме почти 100 миллионов евро. Одной из теоретических возможностей является ограничение расходов Больничной кассы. По словам Банхард, такой опасности все же нет, значительного избытка в бюджете ближайших лет не будет.
Резервы будут исчерпаны к 2027 году
Еще несколько лет назад, в 2013-2016 годах, бюджет Больничной кассы был в минусе. Трудозанятость последних лет и рост зарплат увеличили доходы кассы больше ожидаемого. По словам Банхард, доходы увеличились и потому, что с прошлого года государство начало доплачивать за неработающих пенсионеров: «Прогнозы показывают, что совместное действие позитивных развитий на рынке труда и расширения доходной базы в состоянии удержать бюджет Больничной кассы в балансе до 2024 года. Дальше он снова окажется в умеренном минусе, а к 2027 году резервы закончатся».
Тут нет ничего удивительного, поскольку уже на стадии планирования расширения доходов Больничной кассы было известно, что это смягчит вопрос выживаемости медицинского страхования лишь на короткий период. Население стареет, медицина развивается, а люди ждут здравоохранения мирового уровня – все это оказывает все большее давление на бюджет Больничной кассы.
По данным Института развития здоровья, в 2017 году доля расходов здравоохранения в общественном секторе составляла 4,8 процента от ВВП, что значительно ниже среднего показателя Европейского союза – семь процентов. Такая разница в расходах ярко показывает, что в длительной перспективе для обеспечения выживаемости системы медицинского страхования нужно найти новые решения.
Расходы этого года по сравнению с исполнением прошлогоднего бюджета выросли почти на 12 процентов. Частично рост расходов связан с добавившимися обязанностями. Например, начиная с этого года, Больничная касса покрывает расходы на вакцины, а также на препараты для лечения ВИЧ и туберкулез. При том, что при планировании бюджета приоритетом было улучшение доступности помощи врачей-специалистов.
Советник отдела госбюджета Министерства финансов Танель Росс
Приоритетом Больничной кассы в бюджетной стратегии государства на 2020-2023 годы является обеспечение доступности качественного лечения, а также профилактика заболеваний, что возможно при эффективном и результативном использовании средств от медицинской страховки. Поэтом нужно все больше внимания обращать на применение персонализированных и учитывающих данные о здоровье людей методы профилактики и лечения – как на первичном уровне, так и на уровне врачей-специалистов, а также на целостную доступность здравоохранения и социальных услуг. Договоры с медицинскими учреждениями должны обеспечивать своевременность, целостность и качество лечения. Поэтому мы обращаем большее внимание на эти факторы при оплате лечения.
В утвержденной на 2020 год бюджетной позиции Больничной кассы в ходе переговоров по бюджетной стратегии государства не изменились, объем бюджета медицинского страхования, согласно прогнозам, в 2020 году увеличится на семь процентов, то есть на 102 миллиона евро. Разработкой возможностей увеличения стабильного покрытия расходов за счет медицинской страховки занимается Министерство социальных дел, и тут важно удерживаться в рамках имеющегося бюджета.
Несмотря на это, результаты первого квартала нынешнего года не показывают признаков улучшения доступности помощи врачей-специалистов, речь скорее идет о небольшом откате назад. Если в то же время прошлого года план развития больничной сети обещал прием у врачей-специалистов в 72 процентах случаев в течение шести недель, то есть в рамках максимально дозволенного времени ожидания, то в этом году речь идет только о 67 процентах. Сократилось и общее количество приемов.
«Увеличение времени ожидания стало на нас неожиданностью, - сказала Банхард. – В конце первого полугодия есть план провести основательный анализ, тогда на основании его результатов мы сможем запланировать необходимые изменения».
Сокращение населения не является здесь единственной причиной, поскольку, по словам Банхард, появляется все больше медицинских учреждений, которые указывают причиной увеличения времени ожидания нехватку сил. Одним возможным объяснением является то, что поскольку увеличили финансирование стационарного лечения, то это повлекло за собой большую занятость медицинского персонала в работе с пациентами больниц, а амбулаторная работа отошла на второй план. Так ли это в действительности, выяснится в ходе запланированного анализа.
В ближайшие годы должна быть запущена в работу общереспубликанская дигитальная регистратура, на которую тоже возложены большие надежды в сокращении очередей на лечение.
Потребности пациентов на первое место
Меньше процента бюджета Больничной кассы тратится на расходы на деятельность самой организации. В международном сравнении это очень маленькая доля, и во многом это стало возможно благодаря значительной дигитализации, заменившей человеческую рабочую силу. В результате этого количество работников Больничной кассы сократилось с 444 должностей в начале 2001 года до 196 должностей в конце прошлого года.
«Удержание расходов на таком низком уровне – это сложное дело, поскольку за этими расходами кроются не только внутренние расходы кассы, но и все, что связано с развитием системы здравоохранения, например, составление инструкций по лечению», - сказала Банхард. По ее словам, нужно постоянно достигать компромисса, а время от времени приходится откладывать крупные развития. Например, испытание новых моделей организации лечения и финансирования нуждается в дополнительной поддержке на стадии развития, но до сих пор такие возможности были ограничены.
Министр социальных дел Танель Кийк
Принципы оставления бюджета Больничной кассы, в том числе, бюджетные приоритеты на период 2020-2023 годов, обсуждались на совещании совета Больничной кассы 7 июня, где они были одобрены. Документ предусматривает в качестве приоритета дальнейшее обеспечение своевременной доступности врачебной и сестринской помощи, прежде всего, поддерживая развитие медицины первичного уровня. Кроме того, есть цель расширить пакет услуг, добавив эффективные по расходам и научно доказанные диагностические и лечебные методы. Во время переговоров по госбюджету бюджет Больничной кассы отдельно не обсуждался.
Расширение наличия медицинской страховки является одним из пунктов программы деятельности правительства, и мы ищем возможности, как адаптировать медицинскую страховку к современным формам работы. В рамках этого в Министерстве социальных дел регулярно работает рабочая группа, которая взвешивает разные варианты, оценивает их влияние, и после представляет правительству результаты своих анализов и предложения. Это вопрос ценности государства. В качестве объяснения: цели, которые сейчас можно видеть в бюджетной стратегии государства опираются на действующие планы развития здоровья населения. Новый план развития находится в стадии составления и, предположительно, будет утвержден осенью. Там уже поставлены новые цели вместе с желаемым целевым уровнем.
Начиная с прошлого года в бюджете Больничной кассы можно отдельно планировать развитие системы здравоохранения. В этом году это уже запланировано в бюджете, но точные принципы использования денег еще только разрабатываются.
«В будущем нам еще нужно сделать многое. Кроме прочего, вся наша работа должна быть больше сконцентрирована на человеке», - считает Банхард. В числе прочего, бюджет Больничной кассы состоит из многочисленных медицинских услуг и компенсаций. По оценке Банхард, не нужно забывать, что за всем этим стоят люди, нуждающиеся в помощи из-за проблем со здоровьем, которым нужны как профилактика, помощь семейных врачей и больничное лечение, так и медикаменты.
Одним из примеров того, как можно было бы увеличить сосредоточенность на человеке, является усиление его защиты от крупных расходов на самофинансирование. Сейчас есть система дополнительной компенсации на лекарства, которая предлагает дополнительную поддержку в случае крупных расходов на медикаменты. При помощи небольших изменений можно было бы расширить это и на другие компенсируемые Больничной кассой услуги и медицинские приспособления.
Также продолжаются обсуждение о том, как расширить наличие медицинской страховки на незастрахованных людей: «Простых решений тут нет, но стоит посмотреть, как другие страны решили эту проблему. Отчисления из госбюджета за неработающих пенсионеров – первый и важный шаг в расширении доходной базы медицинского страхования, и теперь нужно подумать о следующих шагах».