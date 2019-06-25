Денег стало больше, но очереди к врачам только увеличиваются

Расходы этого года по сравнению с исполнением прошлогоднего бюджета выросли почти на 12 процентов. Частично рост расходов связан с добавившимися обязанностями. Например, начиная с этого года, Больничная касса покрывает расходы на вакцины, а также на препараты для лечения ВИЧ и туберкулез. При том, что при планировании бюджета приоритетом было улучшение доступности помощи врачей-специалистов.

Советник отдела госбюджета Министерства финансов Танель Росс Танель Росс. ФОТО: Liis Treimann Приоритетом Больничной кассы в бюджетной стратегии государства на 2020-2023 годы является обеспечение доступности качественного лечения, а также профилактика заболеваний, что возможно при эффективном и результативном использовании средств от медицинской страховки. Поэтом нужно все больше внимания обращать на применение персонализированных и учитывающих данные о здоровье людей методы профилактики и лечения – как на первичном уровне, так и на уровне врачей-специалистов, а также на целостную доступность здравоохранения и социальных услуг. Договоры с медицинскими учреждениями должны обеспечивать своевременность, целостность и качество лечения. Поэтому мы обращаем большее внимание на эти факторы при оплате лечения. В утвержденной на 2020 год бюджетной позиции Больничной кассы в ходе переговоров по бюджетной стратегии государства не изменились, объем бюджета медицинского страхования, согласно прогнозам, в 2020 году увеличится на семь процентов, то есть на 102 миллиона евро. Разработкой возможностей увеличения стабильного покрытия расходов за счет медицинской страховки занимается Министерство социальных дел, и тут важно удерживаться в рамках имеющегося бюджета.

Несмотря на это, результаты первого квартала нынешнего года не показывают признаков улучшения доступности помощи врачей-специалистов, речь скорее идет о небольшом откате назад. Если в то же время прошлого года план развития больничной сети обещал прием у врачей-специалистов в 72 процентах случаев в течение шести недель, то есть в рамках максимально дозволенного времени ожидания, то в этом году речь идет только о 67 процентах. Сократилось и общее количество приемов.

«Увеличение времени ожидания стало на нас неожиданностью, - сказала Банхард. – В конце первого полугодия есть план провести основательный анализ, тогда на основании его результатов мы сможем запланировать необходимые изменения».

Сокращение населения не является здесь единственной причиной, поскольку, по словам Банхард, появляется все больше медицинских учреждений, которые указывают причиной увеличения времени ожидания нехватку сил. Одним возможным объяснением является то, что поскольку увеличили финансирование стационарного лечения, то это повлекло за собой большую занятость медицинского персонала в работе с пациентами больниц, а амбулаторная работа отошла на второй план. Так ли это в действительности, выяснится в ходе запланированного анализа.

В ближайшие годы должна быть запущена в работу общереспубликанская дигитальная регистратура, на которую тоже возложены большие надежды в сокращении очередей на лечение.

Потребности пациентов на первое место