Из пробирки на сковородку: в будущем мясо будут выращивать искусственно

Стейк диаметром в полметра трудно себе представить. Как говорится, не родилась еще такая корова. Однако гигантские отбивные будут возможны и без гигантских быков, свиное филе любых размеров – без свиней, лосятина – без лосей, ну и так далее. Более того, в будущем, хотя и не очень близком, можно будет попробовать даже мясо мамонтов, которые, как известно, давным-давно вымерли. Причем это отнюдь не беспочвенные фантазии, а вполне реальные научные прогнозы, которые ученые уже начали воплощать в жизнь, научившись выращивать мясо в пробирке.

Конечный продукт производства – мяса in vitro (в переводе с латинского – в стекле, то есть в пробирке) – в магазинах и ресторанах пока не увидишь. Зато его показали на выставке "Meat the Future" в Музее человека и природы (Museum Mensch und Natur) в Мюнхене.

Когда не нужны стойла и бойни

Мясо не с бойни, а из пробирки, мясо искусственное, мясо культивируемое или мясо из биореактора? Какое из этих названий больше подходит новому продукту, не столь уж важно. Главное, что оно произведено без крови – в прямом и переносном смысле. Ингредиенты искусственного мяса таковы: мускульная ткань взрослого животного, питательная среда, состоящая из сахара, аминокислот, витаминов и минералов, а также сыворотка крови живого эмбриона. Достаточно поместить все это в биореактор, и вскоре мясо готово.

Можно даже представить себе такие мини-реакторы в домашнем хозяйстве. Захотел – вырастил себе кусочек куриного мяса, а надоела курятина, так и перепелиную грудинку можно изготовить, или, скажем, филе дикого кабана. Помимо мясных полуфабрикатов таким образом можно получить и рыбные. При этом не мучаются и не умирают животные, а потребитель может быть полностью уверен в том, что выращенное им мясо не напичкано антибиотиками и не заражено опасными бактериями.

Первое блюдо из искусственного мяса было приготовлено в 2013 году. Говядину для гамбургера вырастила в пробирке группа нидерландских ученых из университета Маастрихта. Правда, стоимость первого "искусственного" гамбургера была заоблачной – 250 тысяч долларов. Его приготовили в Лондоне перед телекамерами. Диетологи, первыми отведавшие экстравагантное блюдо, сочли его слишком сухим и содержащим слишком мало жира для качественного гамбургера.

Не роскошь, а способ накормить планету

За прошедших шесть лет цена на культивированное мясо значительно упала. Сегодня, например, сосиска из биореактора стоит около 250 долларов. Конечно, это по-прежнему не цена для супермаркета. Но если учитывать темпы, какими развивается новая технология, можно ожидать появления искусственного мяса в продаже уже через несколько лет.