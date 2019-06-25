Болезнь Аннабель можно было диагностировать еще до рождения

«В мире, конечно, уже используются новые современные NIPT-тесты, которые помогают диагностировать и определенные генные ошибки, но диагностика SMA пока в них не включена. Причина обусловлена тем, что в гене SMN1 могут иметься изменения разных типов: отсутствие части гена и однонуклеодные изменения», - Ыунап.

У спинальной мышечной атрофии есть несколько подформ. Ыунап сказала, что генным тестом нельзя точно определить, о какой подформе идет речь. Рядом с геном SMN1 находится ген SMN2, в котором также представлены вариации. По словам доктора, SMN2 напрямую не связан с возникновением спинальной мышечной атрофии, но представленные в этом гене вариации могут влиять на степень тяжести болезни.

В Эстонии недавно завершилось исследование эпидемиологии SMA, которое кроме доктора Катрин Ыйнап проводили доктор Тийна Кахре и докторант Сийри Сарв.

В период 1997-2018 годов в Эстонии был один случай спинальной мышечной атрофии на 8279 рожденных живыми: «Таким образом, в Эстонии в год может рождаться до двух детей с этим заболеванием в год».

Спинальную мышечную атрофию можно обнаруживать и во взрослом возрасте

Спинальную мышечную атрофию (SMA) разделяют по времени проявления первых симптомов и тяжести заболевания.

Первый тип

Самый обычный и тяжелый тип SMA – 60 процентов всех случаев заболевания. Обычно диагностируется у младенцев в течение первого полугодия с момента рождения. У младенца возникает слабость в мышцах, трудности с дыханием, при кашле и глотании.

Второй тип

Обычно диагностируется между шестым месяцем жизни и вторым годом, когда появляются первые признаки замедленного физического развития. Маленький ребенок может самостоятельно сидеть, но не может ходить и нуждается в инвалидном кресле. Может сократиться продолжительность жизни, но ребенок может дожить до взрослого возраста.

Третий тип

Обычно диагностируется после 18 месяца жизни, но может проявиться и в подростковом возрасте. Страдающий этим типом человек может ходить, но способность к прямохождению снижается, может потребоваться инвалидное кресло.

Четвертый тип

Возникает очень редко. Симптомы могут появиться в 18 лет, но чаще всего после 35 лет. Позже возникают некоторые сложности с движением.

Источник: Cure SMA