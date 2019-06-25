Скорлупа какао-бобов скрывает уникальные лечебные вещества

Соединения, о которых идет речь, можно также найти в самом какао, кофе, зеленом чае. Это протокатеховая кислота, эпикатехин и процианидин В2. Ученые создали водный экстракт, содержащий все три соединения. Его проверили на клетках белого жира (адипоцитах) и иммунных клетках (макрофагах).