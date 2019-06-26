Раскрыт новый механизм старения

Показано, что тимус (вилочковая железа) в наибольшей степени продуктивен после рождения и производит все разнообразие лимфоцитов, однако с возрастом становится менее эффективен, пишет lenta.ru. У пожилых людей дисфункция этого органа приводит к менее эффективной работе иммунной системы, при этом увеличивается восприимчивость к инфекциям и развитию рака.