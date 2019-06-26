Российские химики изобрели беспохмельное оздоравливающее пиво

По словам профессора УрФУ Елены Ковалевой, команда ученых изучила возможность использования при варке пива экстрактов корней кудзу и водорослей хлорелла, которые в свою очередь имеют снижающий токсичное воздействие алкоголя эффект, пишет ferra.ru. Также она отметила, что при употреблении такого пива человек будет получать витамины и минералы, обладающие антиоксидантными и антиканцерогенными свойствами.