Попросившая о помощи жительница Кохтла-Ярве: даже с привлечением всех родственников я не смогла бы купить это лекарство

Получившая помощь от фонда женщина неожиданно сама написала о своей болезни и о том, почему ей пришлось обратиться в фонд.

Халлик, борющаяся с раком яичников, написала на странице фонда в социальной сети:

«Я – пациентка, находящаяся в удовлетворительном состоянии, среднем возрасте, имеющая средний рост и среднее телосложение (так меня называет Центр генетики), то есть одна среднестатистическая жительница Эстонии. Я в своей жизни много болела, но многие болезни отступили. И тут – эта, самая тяжелая.

Как пишут повсюду, болезнь подкралась незаметно. Поначалу рак яичников не подает никаких признаков. Тянущие боли, как перед месячными, которые в этом случае могут возникать, могут быть связаны со спиной, животом или вообще с чем-то другим. Когда в итоге осенью 2018 года я попала к гинекологу, и он обнаружил онкомаркеры во взятом анализе крови, все стало развиваться стремительно: ультразвук, направление в Тарту.

Операцию назначили на декабрь. Конечно, я не могла и подумать, что все так плохо. Опухолей было не одна, а несколько и злокачественные, с высоким риском. На данный момент я прошла химиотерапию (шесть раз по пять часов), которая, конечно, оставила свой след, но во время лечения особых осложнений у меня не возникло. Хорошо, что я по-прежнему могу ходить на работу.

Но у этой болезни есть особенность возвращаться. Поскольку генетики нашли у меня генетические мутации, то мне может помочь препарат Lynparza, приобрести который я даже с привлечением всех родственников не могу. Большое спасибо фонду за то, что он существует и большое спасибо всем жертвователям, особенно постоянным жертвователям, поскольку помощь нужна постоянно. Я и сама постоянно жертвую – два раза в месяц по маленькой сумме (в начале месяца и в конце). Мне жаль, что всего этого не было тогда, когда моя соседка по парте боролась с раком груди и умерла в возрасте 37 лет.

Конечно, семья мне помогает: 88-летняя мать, 28-летний сын, сестра, племянники и другие родственники – все поддерживают. Очень приятно признавать, что рядом со мной много хороших людей: знакомые, коллеги, бывшие одноклассники. Все помогают поддерживать настроение. Если не могу с чем-то справиться в саду, соседи приходят на помощь.

Особый класс – работники тартуской Клиники. Улыбчивые и всегда готовые помочь. Еще раз, большое спасибо жертвователям фонда! Это очень много значит для меня и моей семьи, что вы существуете, и вы решили нам помочь. Уверена, что так думают все нуждающиеся в помощи.