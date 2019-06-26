Названы популярные лекарства, которые могут вызвать слабоумие

Данные препараты могут производить непродолжительные побочные эффекты, включая спутанность сознания и потерю памяти. И теперь было установлено, что они еще и повышают риск развития деменции. Это установили ученые после анализа медицинских карт 58769 человек с деменцией и 225574 человек без деменции.