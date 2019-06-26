Названы популярные лекарства, которые могут вызвать слабоумие

Ноттингемский университет выяснил: риск деменции повышается почти на 50%, если человек 55 лет и старше в течение минимум трех лет принимает каждый день сильные антихолинергические препараты. Такие средства работают за счет блокировки ацетилхолина, химического вещества, которое передает сообщения в нервной системе, передает MEDdaily со ссылкой на Medical Express.
Данные препараты могут производить непродолжительные побочные эффекты, включая спутанность сознания и потерю памяти. И теперь было установлено, что они еще и повышают риск развития деменции. Это установили ученые после анализа медицинских карт 58769 человек с деменцией и 225574 человек без деменции.
По словам специалистов, есть в принципе повышенный риск деменции от приема антихолинергических препаратов. В частности, опасны антидепрессанты, антипсихотические препараты, противопаркинсонические препараты, препараты для лечения болезней мочевыводящей системы и эпилепсии. А вот антигистаминные препараты и средства для желудочно-кишечного тракта оказались безопасны. В целом, по оценкам специалистов, примерно 10% случаев деменции могут быть связаны с воздействием антихолинергических препаратов.