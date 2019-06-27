Аннабель отправляется на лечение в США: щедрый бизнесмен пожертвовал почти 300 000 евро

Последние 280 000 евро из необходимых двух миллионов для Аннабель пожертвовал пожелавший остаться анонимным предприниматель, сообщил Детский фонд Клиники Тартуского университета.

Девочка пройдет лечение в детской больнице Nationwide в г. Колумбус (штат Огайо), которой в среду уже перечислили аванс; такжке больнице подтвердили готовность принять ребенка в ближайшую пятницу, и семья с Аннабель 27 июня вылетает в США.

Большую часть средств на лечение составили собранные в Эстонии добровольные пожертвования, часть из которых поступила от бизнесменов, а детский фонд выделил для Аннабель из своих резервов 400 000 евро, пишет rus.err.ee.