Чт, 27.06.2019
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  • Аннабель отправляется на лечение в США: щедрый бизнесмен пожертвовал почти 300 000 евро

Аннабель отправляется на лечение в США: щедрый бизнесмен пожертвовал почти 300 000 евро

Трехмесячная Аннабель объединила тысячи жителей Эстонии.

ФОТО: Erakogu

Для родившейся три месяца назад в Эстонии девочки с редким генетическим заболеванием (Спинальная мышечная атрофия) собрана необходимая сумма, и ребенка отправляют на лечение в американскую больницу.

Последние 280 000 евро из необходимых двух миллионов для Аннабель пожертвовал пожелавший остаться анонимным предприниматель, сообщил Детский фонд Клиники Тартуского университета.

Девочка пройдет лечение в детской больнице Nationwide в г. Колумбус (штат Огайо), которой в среду уже перечислили аванс; такжке больнице подтвердили готовность принять ребенка в ближайшую пятницу, и семья с Аннабель 27 июня вылетает в США.

Большую часть средств на лечение составили собранные в Эстонии добровольные пожертвования, часть из которых поступила от бизнесменов, а детский фонд выделил для Аннабель из своих резервов 400 000 евро, пишет rus.err.ee.

Утверждается, что новое лекарство Zolgensma излечивает это заболевание, однако стоимость препарата превышает два миллиона долларов.

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