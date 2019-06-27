Чт, 27.06.2019
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Эксперты пересмотрели отношение к малоподвижному образу жизни

Телевизор. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

Известно: если человек долго сидит на одном месте, это наносит сокрушительный удар здоровью. У него повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний и даже ранней смерти. Но последние исследования Колумбийского университета говорят: опасно сидеть перед телевизором, а вот сидеть на работе - нет, передает MEDdaily со ссылкой на Medical Express.

Это доказало наблюдение более чем за 3500 добровольцами, которое длилось почти 8,5 года. Добровольцы рассказывали, много ли сидят на работе и перед телевизором дома, сколько тренируются. По мнению ученых, важно то, как человек проводит время вне работы. Было установлено, что тренировки в умеренном-интенсивном режиме могут нивелировать негативные эффекты малоподвижного отдыха (снижается риск сердечных приступов, инсультов и смерти). К примеру, риск не повышался, если человек, сидящий перед телевизором минимум по 4 часа в день, тратил в неделю 150 минут и более на тренировки. 

Итак, добровольцы, сидевшие больше всего перед ТВ (4 часа и более в день), имели на 50% повышенный риск сердечно-сосудистых отклонения и смерти по сравнению с людьми, смотревшими ТВ меньше всего (менее 2 часов в день). А вот периоды малой подвижности на работе никак на риски не влияли. Кстати, домашний просмотр ТВ опасен еще по той причине, что нередко его предваряет большой прием пищи.

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