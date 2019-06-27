Эксперты пересмотрели отношение к малоподвижному образу жизни

Это доказало наблюдение более чем за 3500 добровольцами, которое длилось почти 8,5 года. Добровольцы рассказывали, много ли сидят на работе и перед телевизором дома, сколько тренируются. По мнению ученых, важно то, как человек проводит время вне работы. Было установлено, что тренировки в умеренном-интенсивном режиме могут нивелировать негативные эффекты малоподвижного отдыха (снижается риск сердечных приступов, инсультов и смерти). К примеру, риск не повышался, если человек, сидящий перед телевизором минимум по 4 часа в день, тратил в неделю 150 минут и более на тренировки.