Ребенок искупался на отдыхе и подхватил смертельно опасную инфекцию

12-летняя Кайли Браун приехала во Флориду с семьей в начале июня. Они сразу отправились купаться, несмотря на плохую погоду, однако смогли зайти в океан только по щиколотку из-за сильного отлива, больших волн и мутной воды.

Спустя три дня отпуска девочка стала жаловаться своей матери Мишель на боли в ноге. Спустя день боль усилилась настолько, что ребенок не мог ходить. Нога покраснела, у девочки поднялась температура, ее госпитализировали.

Когда врачи сделали анализ крови, они поняли, что Кайли подхватила смертельно опасную инфекцию, известную как некротический фасциит (инфекция, при которой бактерии поражают подкожную клетчатку и оболочку мышц, в результате чего происходит некроз, — прим. «Ленты.ру»).

«Мы поняли, что у Кайли очень серьезная инфекция и нам предстояло провести операцию, которая должна была не только спасти ее ногу, но и ее жизнь», — поделилась мать девочки.

Кайли пережила три операции и принимала четыре разных антибиотика, чтобы побороть заболевание. «Кайли уже гораздо лучше и она приходит в себя, но нам предстоит пройти долгий путь до окончательного восстановления. Мы принимаем различные антибиотики три раза в день и обезболивающие каждые четыре часа», — рассказала Мишель Браун.

Она также добавила, что инфекция могла проникнуть в организм дочери через царапину на пальце ноги, когда та купалась в океане.