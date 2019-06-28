В Риге была проведена сложнейшая операция на мозге двухлетнего малыша

В Детской клинической университетской больнице в Риге впервые была проведена гемисферотомия – операция по отделению друг от друга полушарий головного мозга. Об этом агентству LETA сообщила представитель больницы Вита Штейна, пишет TVNET.
Как рассказал детский невролог Юргис Страутманис, операция была проведена ребенку чуть младше двух лет. Одно из полушарий головного мозга у малыша непоправимо повреждено, что мешает нормальному функционированию второго полушария. Травма провоцирует эпилепсию.
Доктор Страутманис сообщил, что для того, чтобы состояние ребенка улучшилось, было необходимо отделить больное полушарие от здорового.
Гемисферотомия – одна из сложнейших операций в нейрохирургии.
Представитель больницы отметила, что гемисферотомия – очень редкий вид операции, которую необходимо проводить не чаще одного раза в два года. Операции данного вида проводят в раннем возрасте.
Руководитель Фонда Детской больницы Лиене Дамбиня рассказала, что благодаря пожертвованиям и врачам ребенок смог получить всю необходимую помощь в Детской больнице, и ему не пришлось отправляться на лечение за границу.
Операцию провели нейрохирург Баселс Якубс Вебе, профессор Бертилс Риденхагс, анестезиолог реаниматолог Алексей Михеев, анестезиологическая медсестра Айя Клекмане, хирургические медсестры Карина Бруновска и Эгита Кветковска.