В Риге была проведена сложнейшая операция на мозге двухлетнего малыша

Как рассказал детский невролог Юргис Страутманис, операция была проведена ребенку чуть младше двух лет. Одно из полушарий головного мозга у малыша непоправимо повреждено, что мешает нормальному функционированию второго полушария. Травма провоцирует эпилепсию.

Доктор Страутманис сообщил, что для того, чтобы состояние ребенка улучшилось, было необходимо отделить больное полушарие от здорового.

Гемисферотомия – одна из сложнейших операций в нейрохирургии.

Представитель больницы отметила, что гемисферотомия – очень редкий вид операции, которую необходимо проводить не чаще одного раза в два года. Операции данного вида проводят в раннем возрасте.

Руководитель Фонда Детской больницы Лиене Дамбиня рассказала, что благодаря пожертвованиям и врачам ребенок смог получить всю необходимую помощь в Детской больнице, и ему не пришлось отправляться на лечение за границу.