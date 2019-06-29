Популярная летняя обувь оказалась опасной для здоровья

По словам специалистки Камиллы Лонг из Баптистского медицинского центра Уэйк Форест в Северной Каролине, зачастую, чтобы зафиксировать тапок на месте, человек подгибает пальцы ног, что приводит к изменениям в его естественной походке. Это может навредить икроножным мышцам и пяточным сухожилиям, а также вызвать боли в спине. Более того, со временем может развиться плантарный фасциит (заболевание, основным симптомом которого является боль в пятке, возникающая или усиливающаяся при нагрузке — прим. «Ленты.ру»), на восстановление после которого уходит около года.