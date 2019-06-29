Семь симптомов, которые могут указывать на рак

Медики советуют обращать внимание на следующие состояния, пишет MedikForum.

Изжога. Появление изжоги даже после принятия обычной для человека пищи в обычном количестве может быть плохим знаком. Если при этом возникает чувство предельно наполненного желудка, а также наблюдаются вздутие и тошнота, не откладывайте визита к врачу, - все это может быть ранней симптоматикой рака желудка.

Одышка. Она может проявляться как первый симптом рака легких.

Симптомы гриппа. Характерные при заболевании гриппом признаки (увеличение лимфоузлов, температура, ломота в теле и т.д.) иногда свидетельствуют о развитии лимфомы.

Хрипота. Обычно охриплость возникает при инфекциях верхних дыхательных путей, аллергии. Но если после лечения и исчезновения других симптомов этих недомоганий хрипота все же сохраняется (например, спустя два недели после выздоровления), нужно обращаться к врачу. Хриплый голос может быть единственным сигналом о развитии рака пищевода. Кроме того, хрипота характерна для рака легких ил щитовидной железы.

Боль в плече или руке. Симптомом рака легких может быть боль на внутренней стороне руки или в плече. При данном заболевании увеличиваются лимфатические узлы. Они могут оказывать давление на нервы, что и приводит к болевым ощущениям.

Затруднение с мочеиспусканием. Трудности мочеиспускания являются наиболее распространенным признаком рака предстательной железы у мужчин.