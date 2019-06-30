Вс, 30.06.2019
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Американские врачи восхитились добротой жителей Эстонии

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Аннабель.

ФОТО: Erakogu

«Благополучно добрались до США, штата Огайо, города Колумбус! Вчера Аннабель осмотрели физиотерапевт, детский врач-невролог и пульмонолог», - передает Детский фонд Клиники Тартуского университета слова родителей Аннабель Кайди и Ахти. По данным фонда, генная терапия начнется в середине следующей недели, пишет Postimees.

«По оценке врачей, Аннабель подходит для лечения», - говорится в письме родителей.

«Попробуем на выходных отдохнуть от утомления от переезда, адаптироваться к местной жизни и большой разницы во времени. Надеемся на новой неделе сделать большой шаг в направлении выздоровления Аннабель», - говорят родители девочки.

«Даже американские врачи, слушая невероятную историю Аннабель, восхищаются общей добротой эстонского народа. Мы всемогущие, дорогой эстонский народ!»

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