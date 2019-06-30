Медицинская служба Певческого праздника сделала важное напоминание

«Учитывая изменчивую погоду, следует взять с собой несколько комплектов одежды как для холодной, так и для жаркой погоды. Один комплект одежды должен быть с собой полностью на замену как на репетициях, так и на площадках для репетиций. Тогда можно переодеться прямо там и если пойдет дождь, то не мерзнуть в мокрой одежде. Помимо брюк, футболок и ветровок нужно также не забыть запасные носки», - советует Веллерамм. Хорошо также на репетиции взять собой сумку или рюкзак, в которые бы поместилась запасная одежда, и которые было бы удобно взять с собой на репетицию или репетиционную площадку. Учитывая противоречивый прогноз погоды, важно, чтобы одежда была в непромокаемом мешке и не намокла, если пойдет дождь.

Одежда могла бы быть многослойной, так, если будет тепло, можно будет снимать одежду по слоям, и если будет холодно, то одеть ее обратно. «Также нужно взять с собой головной убор, чтобы не получить солнечный удар. Также тем, у кого светлая кожа, следует нанести на кожу крем от загара», - сказал Веллерамм. Одна простая, но очень важная вещь, которую всегда удобно носить в кармане, это дождевик.

Обязательно нужно подумать и о медикаментах. «Особенно тем, кому врач назначил точную схему лечения или у кого может быть аллергия на что-то. Ни в коем случае во время праздника нельзя менять схему лечения, поэтому определенное количество медикаментов нужно взять с собой», - добавил Веллерамм.

Праздничную неделю начинают танцоры, которые уже с воскресенья репетируют на репетиционных площадках города. Опыт прошлых праздников показал, что больше всего проблем танцорам доставляют мозоли на ногах. «Конечно, удобная и уже ношенная обувь помогает избежать появление мозолей. Новую обувь стоит по возможности приберечь для какого-нибудь другого случая. С собой нужно взять и пластыри», - сказал руководитель медицинской службы.

Важно также в течение всей недели иметь при себе бутылку с водой, чтобы пить достаточно жидкости. В этот раз участникам праздника песни и танца раздадут более 45 000 многоразовых бутылок для воды, которые на территории можно будет наполнять из установленных баков с водой. Так как репетиции проходят весь день и требуют как физических, так и эмоциональных затрат, очень важно не пропускать все приемы пищи и хорошо есть, а также перекусывать что-то между основными приемами пищи. Участники праздника могут посмотреть информацию об организации питания и об аллергенах на сайте праздника песни и танца в рубрике участника.