Неудачный научный эксперимент сжег ребенку лицо

Школьник из Калифорнии получил сильные ожоги лица из-за взрыва во время научного эксперимента на уроке, сообщает Metro.
Инцидент произошел в начальной школе Capri в городе Энсинитас. 13-летний ученик Прист Ривера проводил научный эксперимент «огненная змея» (в ходе опыта ученики пропитывают песок спиртом, а затем сыплют на него соду и сахарную пудру и поджигают), передает Lenta.ru.
По словам Риверы, учитель добавил слишком много спирта в огонь, после чего песок взорвался прямо у лица мальчика. Он сказал, что всю его голову мгновенно охватил огонь.
После происшествия школьника доставили в больницу, где ему пришлось перенести четыре операции на лице и шее.
Сейчас неизвестно, насколько хорошо заживут шрамы Приста, но врачи надеются на его полное выздоровление. Семья Риверы подала иск в суд против школы на миллион долларов. Представители учебного заведения отказались давать комментарии до тех пор, пока не появятся результаты расследования.