Неудачный научный эксперимент сжег ребенку лицо

Инцидент произошел в начальной школе Capri в городе Энсинитас. 13-летний ученик Прист Ривера проводил научный эксперимент «огненная змея» (в ходе опыта ученики пропитывают песок спиртом, а затем сыплют на него соду и сахарную пудру и поджигают), передает Lenta.ru.

По словам Риверы, учитель добавил слишком много спирта в огонь, после чего песок взорвался прямо у лица мальчика. Он сказал, что всю его голову мгновенно охватил огонь.

После происшествия школьника доставили в больницу, где ему пришлось перенести четыре операции на лице и шее.