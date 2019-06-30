Назван универсальный жиросжигательный напиток

Кофе способен стимулировать коричневый жир - тип жировых отложений, который сжигает белые жировые отложения (запасают) для получения тепловой энергии. У людей с более низким Индексом массы тела присутствует больше коричневого жира, передает MEDdaily со ссылкой на Sci-News.com.
Часто коричневый жир начинает сжигать сахара и жиры в ответ на низкие температуры, рассказывают сотрудники Университета Ноттингема. Повышение активности коричневого жира улучшает контроль сахара в крови, липидный профиль, способствует сжиганию калорий и снижению массы тела.
Но до недавнего момента ученые не знали, как простимулировать коричневый жир. Они попытались сделать это с помощью кофе. Специалисты использовали продвинутый тепловизор, чтобы понять, где в теле добровольцев располагается коричневый жир. Согласно предыдущим исследованиям, коричневый жир преимущественно располагается в области шеи.
И в рамках эксперимента ученые увидели, что эта зона становилась теплее после того, как добровольцы выпивали кофе. Теперь ученым предстоит выяснить, какие именно компоненты кофе произвели данный эффект, работает ли здесь кофеин или что-то иное. Также ожидается тестирование БАДов с кофеином.