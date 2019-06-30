Назван универсальный жиросжигательный напиток

Часто коричневый жир начинает сжигать сахара и жиры в ответ на низкие температуры, рассказывают сотрудники Университета Ноттингема. Повышение активности коричневого жира улучшает контроль сахара в крови, липидный профиль, способствует сжиганию калорий и снижению массы тела.

Но до недавнего момента ученые не знали, как простимулировать коричневый жир. Они попытались сделать это с помощью кофе. Специалисты использовали продвинутый тепловизор, чтобы понять, где в теле добровольцев располагается коричневый жир. Согласно предыдущим исследованиям, коричневый жир преимущественно располагается в области шеи.