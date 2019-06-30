Женщина порезала ногу на пляже и умерла

Сын женщины рассказал, что в воде его мать порезала ногу, но сначала не придала этому значения. Однако через несколько дней из-за незаживающей раны она обратилась в больницу, где ей сделали прививку от столбняка и выписали антибиотики.

На следующий день она была найдена без сознания у себя дома. Ее госпитализировали. Смерть наступила в результате двух инсультов и сепсиса.

Некротический фасциит — инфекция, вызываемая бактериями Streptococcus pyogenes или Clostridium perfringens. Они поражают мягкие ткани организма, чаще всего страдают конечности. Заболевание быстро прогрессирует и его сложно диагностировать.