С понедельника медсестры могут выдавать справки для получения вспомогательных средств

По словам руководителя сферы обслуживания клиентов центра вспомогательных средств Invaru Катри Тийдо, если до сих пор справку для получения вспомогательного средства могли выдать только семейные врачи и врачи-специалисты, то, начиная с этого июля, эта возможность распространяется и на и медсестер.

«Учитывая, что представительства нашего центра посещают ежемесячно более 10 000 человек, это изменение поможет как многим нуждающимся в помощи и членам их семей, так, надеемся, и нам отныне более быстрее решать проблемы наших клиентов», - отметила Тийдо.

Тийдо пояснила, что в дальнейшем медсестры могут выдавать необходимые справки для приобретения или проката вспомогательных средств с госльготой для передвижения, а также подгузники, товары для туалета, подушки для сиденья в инвалидной коляске и средства от пролежней. В то же время право выдачи документов на определенные вспомогательные средства по-прежнему останется только у семейных врачей и врачей-специалистов. Также такие справки не сможет выдавать медсестра, которая не прошла обучение от Департамента социального страхования и Союза медсестер Эстонии на знание сферы вспомогательных средств.

«Для того, чтобы выданная справка отвечала действительным нуждам пациента и позже не пришлось бы ходатайствовать о новой справке, нуждающемуся в помощи или его близким нужно заранее продумать — необходимо ли одно или несколько вспомогательных средств. Для этого стоит оценить ежедневную среду и траектории движения пациента, и обсудить с врачом или медсестрой дальнейшие перспективы своего здоровья», - советует Тийдо. Также она подчеркнула, что для приобретения вспомогательного средства на льготных условиях необходимо убедиться в том, что записи врача или медсестры о вспомогательном средстве составлены по возможности максимально точно.

Хотя выданная врачом или медсестрой точная справка о необходимом вспомогательном средстве поможет пациенту получить государственную льготу, нельзя забывать и о других необходимых документах, которые нужны для льготного приобретения вспомогательного средства. «При обращении в центр вспомогательных средств у нуждающегося в помощи или его близкого помимо справки или реабилитационного план должны быть и удостоверяющий личность документ, личная карта вспомогательного средства, при наличии — доказывающий признанное ограничение здоровья или потерянную трудоспособность документ (например, карта лица с ограниченными возможностями здоровья, карта подтверждающая сниженную трудоспособность и пр.), а в случае молодого учащегося 18-26 лет — справка из учебного заведения», - перечислила Тийдо.