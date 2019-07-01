Женщина обманом пыталась получить деньги на лечение от рака

19 июня в социальной сети Facebook был опубликован призыв, которым просили поддержать лечение 25-летней Маарьи от рака. В лаконичном сообщении, которое на данный момент уже удалено, утверждали, что Маарья борется с раком уже три года (диагноз: рак маточной артерии, рак брюшной артерии) и нуждается в 800 евро для «предварительного лечения перед химиотерапией», которые ей, как пенсионеру по нетрудоспособности самой взять негде.

Также говорилось, что без этого лечения молодой женщине останется жить не более полугода. Под сообщением был указан номер личного банковского счета Маарьи.

«Эмоциональный призыв распространялся и дошел до нас. Люди спрашивали, может ли Фонд лечения рака помочь – ведь именно для таких случаев мы и созданы»,- пишут представители фонда.

На своей странице в соцсети фонд тем же вечером ответил, что если речь идет научнообосновенной, а не альтернативной медицине, а также показанном, а не экспериментальном лечении, что помочь, естественно, можно.

«И тут начали происходить удивительные вещи», говорится в сообщении фонда.

Прежде всего, подруга Маарьи выразила удовольствие, что призыв о помощи Маарьи заметили, и сказала, что они сами не пойдут на это, чтобы Фонд лечения рака мог помочь так называемым обычным людям. «Хотя фонд никогда не делал разницы между обычными и каким-то другими людьми – помогаем всем», - говорится на странице фонда.

После этого Маарья написала, что соберет все документы и обратиться в фонд.

«Далее один онколог обратил наше внимание на то, что рака маточной артерии и рака брюшной артерии не существует. Также нет никакого „предварительного лечения“. Даже если называть так какое-то лечение, это не является платным для пациента».

Теперь Маарья сообщила фонду, что при помощи родственников собрала необходимую сумму, и помощь фонда не нужна.

В процессе и люди начали высказывать под сообщением свои сомнения, и совсем скоро в комментариях прозвучало слово «обман». Информация о здоровье и потребности в помощи Маарьи стали крайне путанными и противоречивыми: «Вчера кульминацией дискуссии стало то, что Маарья заявила о жесткой клевете в свой адрес».

«Все были возмущены. Говорили о вмешательстве полиции».

Изначальную просьбу о помощи в сети удалила подруга Маарьи. Фонд лечения рака пишет: «И мы удалили разжигающее страсти сообщение со свой страницы, но только для того, чтобы вынести из случившегося урок, из которого мы сможем сделать последующие выводы».

По мнению работников фонда, эмоциональным призывом на личный счет пытались собрать деньги на вызывающие вопросы и имеющие сомнительную необходимость нужды: «Никто кроме самой Маарьи не знает, как много людей перевели ей деньги – на необходимость, который и не было. Нет никакой адекватной информации о болезни и потребности в лечении Маарьи. Мы не знаем, насколько все это искренне».

«Если кто-то просит в Facebook пожертвований для себя, постарайтесь не поддаваться эмоциям, а попытайтесь понять, на что точно нужны деньги»,- дал совет фонд.

Если деньги просят на лечение от рака, стоит обратиться в Фонд лечения рака. Если речь идет о научнообоснованном и показанном лечении, которое Больничная касса не оплачивает, фонд может помочь: «Всегда стоит проконсультироваться с Фондом лечения рака: как тем, кто нуждается в помощи, так и тем людям, которые замечают в интернете призывы о помощи».

В фонде выяснят реальные и обоснованные потребности в лечении.