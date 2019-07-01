Ученые рассказали, почему «яблоко» - самый опасный тип фигуры

Женщины с фигурой «яблоко» (жировые отложения локализуются в районе талии) чаще страдают от инсультов и сердечных приступов, установили ученые. Как передает NEWSru со ссылкой на The Daily Mail, вес здесь не играет роли. Причина в том, что у таких женщин жир буквально налипает на внутренние органы вроде печени и поджелудочной, выделяя опасные соединения.
Медицинский колледж Альберта Эйнштейна проследил за 2683 женщинами в постменопаузе, имевшими нормальный вес. Ученых интересовало распределение жира в теле. Женщин разбили на две группы: «яблоко» (жир в области талии; можно найти вокруг внутренних органов) и «груша» (жира больше в области бедер и ног; располагается строго подкожно). Оказалось, женщины, имевшие больше всего жира в области талии, в два раза чаще страдали болезнями сердца или были подвержены инсультам по сравнению с женщинами, имевшими меньше всего жировых отложений в этой зоне.
А женщины, имевшие больше всего отложений в области бедер, на 40% реже сталкивались с сердечно-сосудистыми недугами по сравнению с женщинами, имевшими меньше всего жира в этой зоне. В целом наличие значительных отложений в районе талии повышало риск сердечного недуга в три раза по сравнению с преимущественным наличием отложений в области бедер.