Ученые рассказали, почему «яблоко» - самый опасный тип фигуры

Медицинский колледж Альберта Эйнштейна проследил за 2683 женщинами в постменопаузе, имевшими нормальный вес. Ученых интересовало распределение жира в теле. Женщин разбили на две группы: «яблоко» (жир в области талии; можно найти вокруг внутренних органов) и «груша» (жира больше в области бедер и ног; располагается строго подкожно). Оказалось, женщины, имевшие больше всего жира в области талии, в два раза чаще страдали болезнями сердца или были подвержены инсультам по сравнению с женщинами, имевшими меньше всего жировых отложений в этой зоне.