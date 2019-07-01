Больничная касса: теперь пациенты с раком смогут отложить начало химиотерапии

По словам Хелис Поккер, главного врача Северо-Эстонской региональной больницы, хирургическое лечение и лучевая терапия доступны в Эстонии для всех пациентов с раком простаты. В то же время врач признает, что по сравнению с другими странами Европейского Союза, у пациентов до сих пор не было доступа к современным лекарствам, необходимых для лечения более поздней стадии рака простаты, т.е. состояния, когда заболевание распространилось за пределы первичного очага.

«Хотя в последнее десятилетие Больничная касса профинансировала несколько новых лекарств для пациентов с раком простаты, до сих пор не было выбора лекарств, применяемых до химиотерапии. В случае, когда препараты первичного выбора гормональной терапии больше переставали быть эффективными, единственным вариантом для пациентов с метастатическим раком предстательной железы было начать химиотерапию, имеющей значительно более серьезные побочные эффекты. В то же время, несколько международных руководств по лечению рекомендуют использовать гормональную терапию нового поколения перед химиотерапией, если форма и распространение заболевания не требуют немедленной химиотерапии», – пояснила доктор.

По сравнению с химиотерапией, побочные эффекты лечения гормонами менее тяжелые, что делает его лучше переносимым для пациентов. «Благодаря этому препарату можно поддерживать качество жизни пациентов в течение более длительного периода времени, и у пациента есть возможность продолжить нормальную жизнь», – пояснила доктор Поккер.

По словам доктора, мы имеем дело с важным шагом в лечении пациентов с раком простаты в Эстонии. «Эффективность и безопасность действующего вещества ацетат абиратерона была доказана у пациентов с метастатическим раком простаты, у которых организм перестал реагировать на гормональную терапию. Метастатический рак предстательной железы – это запущенная злокачественная опухоль, излечиться от которой больше невозможно, но, благодаря этому лекарству, прогрессирование заболевания проходит значительно медленнее, пациент живет дольше и с лучшим качеством жизни», – подтвердила доктор.

По словам специалиста отдела лекарств Больничной кассы Кярт Велисте, в ближайшее время помощь от препарата Зитига смогут получить 100-190 больных раком простаты в год. Для системы медицинского страхования расходы составят ориентировочно до 1,7 миллионов евро в год.