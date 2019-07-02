Первая в истории вакцина, созданная компьютером, готова к испытаниям

Вакцина - первое средство для лечения людей, разработанное полностью искусственным интеллектом. По мнению ученых, это новая эра в медицине и фармакологии. Новая вакцина использует адъюванты - вещества, усиливающие иммунный ответ тела на вирус гриппа. Ее должны проверять примерно в течение года на 240 добровольцах.

Петербургские исследователи также представили результаты испытания особых вакцин - они одновременно защищают от гриппа (этот вирус лежит в основе вакцины) и от респираторно-синцитиального вируса (вызывает бронхиолит и пневмонию). Вакцины доказали не только свою эффективность, но и безопасность в экспериментах с грызунами.