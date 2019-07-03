Больничная касса начала финансировать заморозку яйцеклеток и спермы

«До начала наносящего вред репродуктивности лечения, возможно, необходимо заморозить клетки, чтобы позже, если лечение пройдет успешно, и у человека есть желание родить ребенка, у него была возможность использовать свои собственные клетки», - объяснила специалист по услугам врачей-специалистов Больничной кассы Малле Аварсоо.

По словам гинеколога центра репродуктивного лечения Ида-Таллиннской центральной больницы Кай Халдре, в заморозке клеток нуждаются, прежде всего, пациенты с онкологическими и аутоиммунными заболеваниями. Решение о необходимости и возможности назначения услуги решает консилиум врачей, в который входят лечащий врач пациента и врач лечения репродуктивной системы.

Предложение добавить сохранение репродуктивности в перечень услуг здравоохранения Больничной кассе сделала рабочая группа Эстонского общества гинекологов. В сотрудничестве с БК пришли к выводу, что заморозка яйцеклеток и спермы дешевле лечения, как для бюджета медицинского страхования, так и для пациента, для которого может настать момент, когда уже слишком поздно.

Доктор Кай Халдре признала, что заморозка клеток проводится уже давно, но пациенты должны были платить за это сами: «Часто это ограничивало возможность использования. Современные методы заморозки клеток всячески оправдали себя, а потому это могло бы быть сравнительно доступно для всех пациентов, которые в этом нуждаются».

По оценке Больничной кассы, каждый год в заморозке клеток нуждаются около 50 пациентов. Расходы для БК составят около 43 000 евро в год.

Доктор Халдре отметила, что заморозка клеток не гарантирует безусловную беременность в будущем и рождение. «Успешность лечения зависит от многих факторов, в том числе, от количества клеток и их качества, возраста женщины и многих других сопутствующих заболеваний. Решение о заморозке клеток не является простым. Его принятие зависит во многом и от сети поддержки человека – кто помогает ему на пути не только диагностики тяжелой болезни и планирования лечения, но и в выборе такого пути».

Также в перечень медицинских услуг Больничной кассы добавили услугу подсадки клеток в матку, что до сих пор для пациентов также было платным. Эта услуга нужна примерно 100 пациенткам в год, и обойдется БК примерно в 64 000 евро.