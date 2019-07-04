Кому и когда не стоит есть творог?

Проблемы со здоровьем. В некоторых случаях врачи рекомендуют ограничить употребление творога или даже полностью исключить его из рациона.

Вот показания, при которых есть творог не стоит: Наличие атеросклероза

Непереносимость лактозы

Некоторые формы болезней ЖКТ

Проблемы с работой почек

Продукт сомнительного качества. В составе творога не должно быть дополнительных ингредиентов, химикатов и консервантов - только закваска и молоко. На поверхности продукта не должно быть сыворотки или желтизны.

Если на упаковке указан срок годности более семи дней, значит - в нем присутствуют консерванты.

Обезжиренный творог. Такой продукт ассоциируется со всем диетическим, но исследования показывают, что существенной пользы обезжиренный творог не приносит. Творог обеспечивает организм кальцием и витамином D, но для этого в нем должен быть жир.

Наиболее сбалансированным эксперты признают творог жирностью девять процентов, но вписывается в здоровый рацион и пятипроцентный.

Творог по утрам. Согласно рекомендациям диетологов, творог не стоит есть по утрам. Для поддержания стройности его лучше употреблять во второй половине дня. Дело в том, что