Стань донором: жители Эстонии откликнулись на призыв выжившего после покушения таксиста

«Призыв Сергея был очень сердечным и трогательным, на него отреагировали очень многие люди», - подтвердила Рийспапп. Поэтому у сотрудников центра крови последние дни было много работы, пишет Tervis .

«Среди нас есть люди, которые спасли мне жизнь. Больницы нуждаются в донорской крови круглый год, и никогда не знаешь, когда именно тебе потребуется помощь», - сказал Сергей и призвал своих коллег и всех остальных стать донорами.