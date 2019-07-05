Стань донором: жители Эстонии откликнулись на призыв выжившего после покушения таксиста

Выживший при стрельбе в Теллискиви таксист Сергей, которого удалось спасти именно благодаря донорской крови и усилиям медиков, призвал людей регулярно сдавать кровь. Центр крови Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) и DoonoriFoorum посетило большое количество людей, которые отреагировали на его призыв, сообщила специалист по коммуникациям центра крови PERH Элина Рийспапп.
«Призыв Сергея был очень сердечным и трогательным, на него отреагировали очень многие люди», - подтвердила Рийспапп. Поэтому у сотрудников центра крови последние дни было много работы, пишет Tervis.
«Среди нас есть люди, которые спасли мне жизнь. Больницы нуждаются в донорской крови круглый год, и никогда не знаешь, когда именно тебе потребуется помощь», - сказал Сергей и призвал своих коллег и всех остальных стать донорами.
По словам Рийспапп, центрам крови особенно нужна кровь летом, поэтому эта акция пришлась весьма кстати.