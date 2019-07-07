Названа опасная для человека доза молочных продуктов

Употребление в таких дозах способствует заметному снижению смертности от всех причин. «А после употребления 400 граммов эффект перестает быть положительным», — отметила заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Дарья Халтурина.

Специалист пояснила, что ферментированные молочные продукты, например, йогурт, кефир, творог и сыр, полезнее, чем молоко в чистом виде, так как не все люди хорошо переносят лактозу. При этом она подчеркнула, что пожилым людям молоко в чистом виде употреблять вообще не стоит.