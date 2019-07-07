Выпадение ресниц, точки на зубах и покраснения: семь изменений тела, которые нельзя игнорировать

Любое недомогание может быть сигналом для похода к врачу. О каких именно изменениях тела идет речь, рассказал MedikForum.

Отек век

Отеки верхних век сигнализируют о нарушениях в работе почек. А вот нижние часто опухают из-за проблем с сердцем или печенью. Поэтому если в течение нескольких дней проблема не уходит, то не стоит игнорировать подобные изменения тела.

Покраснения лица без веской причины

Лицо может краснеть по самым разным причинам, например, от физической нагрузки, от приема алкоголя. Но иногда это происходит без какой бы на то причины. По словам медиков, есть несколько объяснений таким изменениям тела. Если покраснение частичное, которое сопровождается головокружениями и потемнениями в глазах, то речь может идти о скачках артериального давления. Краснеющее лицо у женщины за 40 может говорить о приближающейся менопаузе. А также красное лицо может образоваться при демодекозе.

Трещины в уголках рта

Чаще всего это говорит о хроническом недомогании. Кроме того, такие изменения тела могут быть признаком патологического дефицита витаминов А, Е и группы В. Очень часто проблема возникает у курящих людей и страдающих от интоксикации организма.

Сухая кожа

Обычно кожа может сохнуть зимой, так как организму недостаёт витаминов. Но порой в другие времена года тоже наблюдается слишком сухая кожа. Причиной таких изменений может быть нарушение гормонального фона или же развитие сахарного диабета. Желательно в таком случае обратиться к врачу, так как последствия подобных изменений тела могут быть катастрофическими.

Точки на зубах

Речь идет не о потемнении эмали, что говорит о кариесе, а неприятные белые пятнышки на зубах или штрихи. Они могут говорить о недостатке флора или слишком большом количестве потребляемой воды. Чаще всего это свидетельствует о хронической болезни флюороза. В таком случае необходимо обратиться к стоматологу.

Выпадение волос

Волосам свойственно выпадать. Но иногда это происходит слишком заметно. Наиболее часто это говорит о наличии аутоимунного расстройства, дисфункции щитовидной железы или кожной инфекции.

То же самое относится к редеющим бровям. Если они стали не такими густыми, то это явно проблемы со здоровьем. Нужно задуматься о походе к эндокринологу, так как редкие брови — явное свидетельство нарушений функции щитовидной железы.

Трещины на пятках