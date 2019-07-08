Найден способ предотвратить внезапную смерть

Исследователи определили мутантные варианты гена анкирина-B, которые являются общими для пациентов с кардиомиопатией. Неправильная работа гена приводит к неправильной локализации внеклеточных соединений — бета-катенинов, которые влияют на активность других генов. В результате происходит фиброз (замена мышечной ткани на соединительную). Подавить этот процесс можно с помощью ингибирования белка GSK3.

В ходе исследования ученые отключили у молодых мышей ген, продуцирующий анкирин-В, после чего у грызунов развилась кардиомиопатия. Когда животным вводили препарат, подавляющий GSK3, у мышей развивались нормально функционирующие сердца. По словам исследователей, они планируют приступить к доклиническим испытаниям метода.