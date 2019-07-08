Врачи рассказали, кому опасно есть бананы

При варикозе и болезнях сердца. Бананы содействуют выведению жидкости из организма и тем самым делают кровь более густой. Поэтому, по мнению медиков, их нельзя употреблять при тромбофлебитах и варикозном расширении вен, а также людям, перенесшим инфаркт, инсульт, страдающим от ишемической болезни сердца.

При диабете. При сахарном диабете необходимо ограничить употребление спелых плодов, но при этом для диабетиков хорошей пищей являются незрелые и вареные бананы.

При гипертонии. Если у человека повышенное давление, имеется гипертония, есть бананы не стоит. Напомним, они способствуют сгущению крови.

При раздраженном кишечнике. У некоторых людей бананы вызывают отток желчи, ведут к накоплению газов и вздутию живота. Их употребление не рекомендуется людям с синдромом раздраженного кишечника.

При проблемах с пищеварением. Люди, у которых имеются проблемы с желудком, тоже могут пострадать от бананов, после которых повышается кислотность желудочного сока. Врачи предупреждают: бананы нельзя есть натощак и запивать водой.