Вакцина от гриппа в этом году поступит в Эстонию позже

Посколько окончательное выявление штаммов вируса гриппа сезона 2019-2020 годов в этом году затянулось, запасы вакцины поступят в страну на 2-4 недели позже, пишет Postimees.
"Насколько нам известно, на предстоящий сезон производители запланировали ввезти примерно 140 000 - 150 000 доз, и, предположительно, эти партии лекарства, по словам обладателей лицензий на продажу, могут поступить в Эстонию к концу сентября", - сказал руководитель Вртуальной клиники Лекарственного департамента Отт Лайус.
Пик распространения гриипа приходится по большей части на январь-февраль, так что сдвиг сроков прибытия вакцины на 2-4 недели не должен привести к увеличению числа заболевших среди желающих вакцинироваться.