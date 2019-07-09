Вакцина от гриппа в этом году поступит в Эстонию позже

"Насколько нам известно, на предстоящий сезон производители запланировали ввезти примерно 140 000 - 150 000 доз, и, предположительно, эти партии лекарства, по словам обладателей лицензий на продажу, могут поступить в Эстонию к концу сентября", - сказал руководитель Вртуальной клиники Лекарственного департамента Отт Лайус.