Семья годовалого Александра отказалась от помощи из-за нападок людей

Детский фонд принял решение семьи и направит собранную для Александра сумму пожертвований другим нуждающимся в помощи.

По словам семьи Александра, они не хотят, находясь возле больного ребенка, отвечать анонимным комментаторам, которые начали нападать на их семью, и хотят избежать ситуации, когда жертвой атак также станет Детский фонд, который в год помогает почти 500 детям. «Мы от всего сердца благодарны тем, кто на сегодняшний день через Детский фонд сделал пожертвования для Александра, мы уверены, что несколько нуждающихся в помощи получат из этого помощь для своего лечения», - сказала мать Александра, отметив, что это решение не помешает им в дальнейшем поддерживать Детский фонд и они призывают это делать также других, поскольку каждой семье может понадобиться такая экстренная помощь.

Напомним, что у Александра, которому год и пять месяцев, врожденный Х-сцепленный гипер-IgM-синдром. При этом заболевании организм ребенка очень восприимчив к различным возбудителям болезней, поэтому Александр нуждается в постоянное замене антител и лечении против инфекций. Несмотря на лечение, ребенку с врожденным иммунодефицитом угрожают различные инфекции, которые могут как сократить его жизнь, так и ухудшить качество жизни.

Но это заболевание излечимо. По словам врачей Александра, мальчик нуждается в пересадке стволовых клеток костного мозга, но в Эстонии эту операцию не делают.