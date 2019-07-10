Жителей Эстонии призывают помочь годовалому Александру стать здоровым

У Александра, которому год и пять месяцев, врожденный Х-сцепленный гипер-IgM-синдром. При этом заболевании организм ребенка очень восприимчив к различным возбудителям болезней, поэтому Александр нуждается в постоянное замене антител и лучении против инфекций. Несмотря на лечение, ребенку с врожденным иммунодефицитом угрожают различные инфекции, которые могут как сократить его жизнь, так и ухудшить качество жизни.

Но это заболевание излечимо. По словам врачей Александра, мальчик нуждается в пересадке стволовых клеток костного мозга, но в Эстонии этого не делают.

Центр иммунологии в Англии готов принять Александра уже в следующем месяце, то есть в августе. После пересадки в Англии необходимо пробыть полгода. Больничная касса оплатит расходы Александра в Центре трансплантации, но все расходы на транспорт и проживание должна покрыть семья.

Представитель Детского фонда Клиники Тартуского университета Эвели Ильвес надеется, что люди придут на помощь семье и с помощью пожертвований маленький Александр получит лечение и станет здоровым. Она добавила, что семья, которая растит больного ребенка, просто не в состоянии скопить тысячи евро для покрытия расходов.

Александру можно помочь переводов на счет Детского фонда (SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond) с пояснением «Alexander»:

Swedbank IBAN EE682200221015828742

SEB IBAN EE261010220014910011

Luminor IBAN EE791700017000285384

LHV IBAN EE527700771000610813