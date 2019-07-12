Медики: только два БАДа позитивно влияют на организм человека, все остальное не работает!

Как отмечает MedDaily со ссылкой на «Южный Федеральный», многие считают добавки абсолютно бесполезными. К примеру, по данным Университета Западной Виргинии, позитивный эффект производят только две добавки: фолиевая кислота и кислота омега-3. Первая может снизить риск инсульта, укрепить нервную систему и сосуды. Вторая - позволяет уменьшить вероятность развития сердечно-сосудистых недугов.
Если же в организме будет накапливаться какой-нибудь микроэлемент, то возможно появление проблем со здоровьем. К примеру, накопление кальция грозит инсультами, витамина D - кровоизлияниями, а средства, с калием, могут приводить к развитию остеопороза.
Все остальные добавки просто не работают. С плацебо ученые сравнивают поливитамины, железосодержащие препараты, рыбий жир, бета-каротин, антиоксидантые комплексы. По словам ученых, люди могут надеяться на добавки, игнорируя тревожную симптоматику и откладывая визит к врачу.