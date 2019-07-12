Мужчина отказался от этого напитка и похудел на 63 килограмма

Даррен Скэнлон из Селбриджа, графство Килдэр, начал выпивать в 18 лет, когда у него родился первый ребенок. Со временем он стал употреблять по восемь банок сидра в день.

На выходных он ходил на вечеринки, где выпивал до 10 литров алкоголя.

У него появились боли в печени, проблемы со спиной и бедрами. Он вспоминает, что к 40 годам весил почти 140 килограммов, а все выходные тратил на выпивку.

Все изменилось в январе 2017 года, когда Скэнлон решил отказаться от пагубной привычки и полностью бросил пить.

После этого вес мужчины стал уменьшаться, и он похудел на 63 килограмма. Ирландец так полюбил фитнес, что решил пройти обучение, чтобы стать инструктором.

40-летний Скэнлон отметил, что теперь чувствует себя совершенно другим человеком. Он уже на протяжении двух лет не пьет алкоголь, не ест чипсы и сладкое, а в 2018 году стал вегетарианцем.