Людям стоит опасаться нетипичных сердечных приступов, советуют медики

Этот вывод ученые сделали, проанализировав данные 5869 жителей Северной Финляндии, которые внезапно умерли в 1998-2017 годах. У 1322 человек, показало посмертное вскрытие, были рубцы на сердце, характерные для сердечных приступов. У 40-50% человек были рубцы на левом желудочке.