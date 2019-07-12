Пт, 12.07.2019
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Людям стоит опасаться нетипичных сердечных приступов, советуют медики

Иногда заболевание сердца трудно обнаружить.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

"Тихие" сердечные приступы связаны с внезапной остановкой сердца и со смертью многих людей, пишет Meddaily. Такие приступы происходят в относительно молодом возрасте и часто остаются незамеченными. 

Этот вывод ученые сделали, проанализировав данные 5869 жителей Северной Финляндии, которые внезапно умерли в 1998-2017 годах. У 1322 человек, показало посмертное вскрытие, были рубцы на сердце, характерные для сердечных приступов. У 40-50% человек были рубцы на левом желудочке.

Эксперты советуют прислушиваться к симптомам "тихого" приступа - к тошноте, повышенному потоотделению, расстройству желудка и мышечной боли вследствие снижения притока крови к сердцу. Также вопросы должны вызывать онемение ног и рук, головокружение, внезапная усталость, дискомфорт в области груди.

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