Людям стоит опасаться нетипичных сердечных приступов, советуют медики

"Тихие" сердечные приступы связаны с внезапной остановкой сердца и со смертью многих людей, пишет Meddaily. Такие приступы происходят в относительно молодом возрасте и часто остаются незамеченными.
Этот вывод ученые сделали, проанализировав данные 5869 жителей Северной Финляндии, которые внезапно умерли в 1998-2017 годах. У 1322 человек, показало посмертное вскрытие, были рубцы на сердце, характерные для сердечных приступов. У 40-50% человек были рубцы на левом желудочке.
Эксперты советуют прислушиваться к симптомам "тихого" приступа - к тошноте, повышенному потоотделению, расстройству желудка и мышечной боли вследствие снижения притока крови к сердцу. Также вопросы должны вызывать онемение ног и рук, головокружение, внезапная усталость, дискомфорт в области груди.