Опасный клей для ресниц и токсичный лак для ногтей: как жительниц Эстонии калечат горе-мастера

Главный специалист Департамента здоровья Ольга Гурьянова пояснила, что медицинское образование требуется для оказания эстетических услуг, но от парикмахера или косметика закон специального образования не требует, передает rus.err.ee .

"У нас были жалобы по поводу наклеивания ресниц, потом выяснялось, что клей, который использовали при этой процедуре, вообще предназначен для манекенов. У человека из-за этого возникали серьезные проблемы со здоровьем", - сказала в интервью для "Радио 4" Гурьянова.