Опасный клей для ресниц и токсичный лак для ногтей: как жительниц Эстонии калечат горе-мастера

Отбеливание зубов в парикмахерской, уколы у специалистов без медицинского образования и ядовитый лак для ногтей - это лишь немногое из того, на что по доброй воле решаются женщины.
Главный специалист Департамента здоровья Ольга Гурьянова пояснила, что медицинское образование требуется для оказания эстетических услуг, но от парикмахера или косметика закон специального образования не требует, передает rus.err.ee.
"У нас были жалобы по поводу наклеивания ресниц, потом выяснялось, что клей, который использовали при этой процедуре, вообще предназначен для манекенов. У человека из-за этого возникали серьезные проблемы со здоровьем", - сказала в интервью для "Радио 4" Гурьянова.
Департамент может проверить соблюдение правил, распространяющихся на деятельность салона красота, но расследование не вернет клиенту потерянное здоровье.