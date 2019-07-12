Употребление сока и напитков с добавлением сахара связали с развитием рака

Как пишет N+1, согласно исследованию 2010 года, ежегодно 133 тысячи смертей от диабета и 45 тысяч смертей от сердечно-сосудистых заболеваний связаны с употреблением прохладительных напитков с добавлением сахара или других подсластителей. У любителей таких напитков повышается риск набора веса и возникновения ожирения. Возможно, некоторые искусственные подсластители меняют кишечную микробиоту и способствуют развитию непереносимости глюкозы.

Корреляция между употреблением напитков с добавлением сахара и развитием рака изучена не так хорошо. Содержащиеся в них химические вещества, возможно, являются канцерогенами. Высокий гликемический индекс и высокую гликемическую нагрузку связывают с повышенным риском возникновения рака груди и самого распространенного вида рака печени, гепатоцеллюлярной карциномы. Но исследования связи непосредственно употребления напитков с добавлением сахара и возникновения рака показывают противоречивые результаты. Некоторые из них выявили корреляцию между потреблением и возникновением рака груди, поджелудочной железы, желчного пузыря и эндометрия, другие — нет (1, 2, 3). Кроме того, употребление напитков с добавлением сахара и искусственных подсластителей редко анализируется по отдельности.

Французские исследователи под руководством Матильды Тувье из Сорбонны проанализировали корреляцию между употреблением прохладительных напитков с добавлением сахара и искусственных подсластителей по отдельности, и возникновением различных видов рака. Они использовали данные участников исследования NutriNet-Santé которое началось в 2009 году и изучает связь рациона и состояния здоровья 300 тысяч французов и бельгийцев старше 18 лет. В начале участники заполняли опросники, в которых помимо социально-демографических характеристик и антропометрических данных описывали свой рацион, физическую активность, образ жизни и состояние здоровья. Также они сдавали анализы и проходили медицинскую диагностику. После этого исследователи периодически связываются с ними (исследование долгосрочное и до сих пор не окончено) и узнают о состоянии здоровья.

Авторы статьи отобрали из когорты 107252 человека (средний возраст 42 года, 79 процентов женщины, 21 — мужчины) и отследили состояние их здоровья до 2017 года включительно. Участники исследования употребляли 97 разных прохладительных напитков, не менее 100 миллилитров в день. В их числе были 100-процентные фруктовые соки без добавления сахара и напитки с более чем пятипроцентным содержанием сахара, в том числе фруктовые, молочные, спортивные и энергетические напитки. К группе напитков с искусственными подсластителями отнесли диетические напитки, сиропы без добавления сахара и сладкие напитки на основе молока.

Для статистического анализа авторы использовали модель Файна-Грея, которая при расчете рисков позволяет учесть относительное влияние нескольких независимых переменных. Они рассчитали для участников исследования суммарный коэффициент риска возникновения всех видов рака, а также отдельно рака груди, легких, простаты и колоректального рака в зависимости от потребления прохладительных напитков с добавлением сахара, с искусственными подсластителями и отдельно стопроцентных фруктовых соков.

Расчеты показали, что употребление напитков с добавлением сахара и стопроцентных фруктовых соков коррелирует с развитием всех видов рака (коэффициенты риска 1,18, (p < 0,0001), и 1,12, (p = 0,007) соответственно). Употребление напитков с добавлением сахара коррелирует с возникновением рака груди (коэффициент риска 1,22, p = 0,004), но статистической связи с развитием колоректального рака, рака простаты и легких исследователи не выявили. Также они не нашли корреляции между употреблением напитков с искусственными подсластителями и возникновением рака.

Результаты исследования подтверждают рекомендации ограничить потребление напитков с добавлением сахара, в том числе стопроцентных фруктовых соков, заключают авторы. Ничего удивительного в том, что соки также связаны с развитием рака, как и газировка, ученые тоже не видят. «Основной причиной взаимосвязи, по-видимому, является сахар», — говорит Матильда Тувье. «И если мы посмотрим на содержание сахара в 100 миллилитрах кока-колы и, например, стопроцентного апельсинового сока, они окажутся примерно одинаковыми. Поэтому нет ничего удивительного, что мы наблюдаем корреляцию для фруктовых соков».