Сифилис становится все более распространенным в Европе: как обстоят дела в Эстонии?

Сифилис становится все более распространенным венерическим заболеванием в Европе. С 2010 года количество новых случаев заражения увеличилось на 70%. В 30 европейских странах в промежутке с 2007 по 2017 было выявлено более 260 000 случаев заболевания сифилисом.
Об этом сообщает Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ).
Согласно центру, важнейшей причиной распространения болезни является то, что гомосексуалы все чаще вступают в незащищенные половые контакты, поскольку риск получить ВИЧ в европейских странах с каждым годом снижается, передает Yle.
Размеры проблемы варьируются в зависимости от страны. Так, число заражений более чем удвоилось в Германии, Великобритании, Ирландии, Исландии и на Мальте. В то же время заболеваемость снизилась на 50% в Эстонии и Румынии, сообщает ЕЦПКЗ. В Финляндии число заболеваний сифилисом держится на стабильно низком уровне. В год выявляется порядка 200 заражений.