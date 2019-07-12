Сифилис становится все более распространенным в Европе: как обстоят дела в Эстонии?

Согласно центру, важнейшей причиной распространения болезни является то, что гомосексуалы все чаще вступают в незащищенные половые контакты, поскольку риск получить ВИЧ в европейских странах с каждым годом снижается, передает Yle .

Размеры проблемы варьируются в зависимости от страны. Так, число заражений более чем удвоилось в Германии, Великобритании, Ирландии, Исландии и на Мальте. В то же время заболеваемость снизилась на 50% в Эстонии и Румынии, сообщает ЕЦПКЗ. В Финляндии число заболеваний сифилисом держится на стабильно низком уровне. В год выявляется порядка 200 заражений.