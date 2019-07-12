Женщина прогулялась по пляжу и завела в ноге червя

31-летняя Нурул Эззатул Акма рассказала, что обнаружила странные морщины на своей ноге после семейной поездки на пляж. Затем на ступне появилось уплотнение, похожее на волдырь.

Акма проконсультировалась у массажистки, и та предположила, что у нее проблемы с нервными окончаниями. Также женщина отметила, что нижняя часть ее ступни начала зудеть. Она поделилась фотографиями своей ноги на странице в Facebook, где некоторые из ее друзей предположили, что в ноге Акмы поселился червь.

После уговоров семьи она отправилась на обследование в больницу. Сначала врач сомневался в том, что Акма страдает какой-либо инфекцией, однако, рассмотрев проблему пристальнее, пришел к выводу, что у пациентки анкилостома — паразитический червь, который обитает во влажной среде, загрязненной фекалиями. Специалист объяснил Акме, что на пляже можно подхватить подобную инфекцию, учитывая, что там периодически испражняются животные, и посоветовал не ходить по песку босиком.