Назван способ предотвратить отказ сердца, диабет и рак

В исследовании приняли участие 218 здоровых взрослых людей в возрасте до 50 лет. В течение первого месяца испытаний добровольцы принимали пищу три раза в день, что позволило на четверть сократить количество калорий. При этом они выбирали один из шести планов питания, исходя из культурных предпочтений и потребностей. Затем участникам предложили придерживаться данного режима питания в течение двух лет. В среднем им удалось добиться снижения потребления калорий на 12 процентов.