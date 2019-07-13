Исследователи нашли два средства, способных снизить смертность от гриппа

Лекарство, применявшееся еще в период Второй мировой войны в качестве антидиуретического средства, является одним из двух препаратов, которые, по мнению исследователей из Мельбурна (Хадсонский институт медицинских исследований), могут сократить число людей, умирающих от гриппа каждый год, передает MEDdaily.
Как отмечает ABC News, пробенецид был разработан в 1940-х годах и использовался для продления жизни пенициллина, а теперь его применяют для лечения подагры. У препарата очень хороший профиль безопасности, что позволяет его использовать для лечения и других недугов.
Второе средство, привлекшее внимание ученых, - лекарство против артрита AZ11645373. Оба средства борются с аномальным воспалением - основной причиной смерти при заражении гриппом. Они прицельно влияют на рецептор P2X7 АТФ. Этот рецептор играет ключевую роль в инициировании воспаления.