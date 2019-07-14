Шесть вредных для здоровья действий, которые совершаются ежедневно

Неправильно чистим зубы. Многие люди по утрам чистят зубы после завтрака, чтобы пойти на работу с хорошим дыханием. Американский специалист, доктор стоматологии Ховард Гэмбл, утверждает, что такая привычка вредна: если следовать ей изо дня в день, можно сильно испортить свои зубы. Если чистить из сразу после еды, то содержащиеся в пище кислоты получат возможность проникнуть в более глубокие слои зубной структуры, что резко повысит риск кариеса. Воздержаться от чистки зубов после приема пищи ученый рекомендует еще в течение 30-60 минут.

Открываем окна. Казалось бы, как хорошо – проветриваем квартиру. Но ученые предупреждают: таким образом в помещения проникают частицы автомобильных выхлопов, опасных своей способностью провоцировать возникновение головных болей, рака и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Если уж и открывать окна, то в ночное время, когда стихает движение, а воздух становится более свежим.

Ежедневно принимаем душ. Эта привычка по мнению многих ученых совершенно не приносит пользы здоровью. Постоянное мытье, да еще и средствами, содержащими ПАВ-компоненты, уничтожает невидимый глазу естественный бактериальный слой кожи, выполняющий функцию защиты, что снижает иммунитет и ведет к частым инфекциям.

Греем пищу в микроволновке в пластиковом контейнере. Из такого контейнера в пищу могут попасть фталаты, что, к примеру, может негативно повлиять на качество спермы и стать причиной гормонального сбоя.

Сидим в позе «нога на ногу». Крайне вредная поза для организма – при этом вырастает нагрузка на крестцово-подвздошные сочленения и позвоночник. У человека, который часто сидит в такой позе, повышаются риски артроза, тромбоза, застоя крови в области малого таза, варикозного расширения вен.