Вода. Иллюстративное фото.

ФОТО: Anna Maloverjan / PantherMedia / Anna Maloverjan

Что на самом деле стоит за интересом к неочищенной, "сырой" воде и насколько этот интерес здоровый? Расследует корреспондент BBC Capital.

Этот вопрос прозвучал в январе 2018 года в комедийной программе американского телевидения: "Здесь есть кто-нибудь, кто пьет воду, но хотел бы платить за нее больше?"

"А теперь - хорошая новость, - продолжал ведущий. - Очередное модное поветрие в Кремниевой долине - сырая вода… Вода, которая нефильтрована, необработана и непродезинфицирована. Вот это да! Пить такую - ненормально!"

В последующей за этим статье в New York Times высмеивалось новое помешательство обитателей инновационного технологического кластера - необработанная ключевая вода, которую такие стартап-компании, как Live Water ("Живая вода"), продают по $36,99 за бутылку. Эти стартапы всячески превозносили преимущества употребления "настоящей воды".

Однако, как выяснилось, смешно было не всем. Кое-кто взял это на заметку. Питьевая вода - как правило, штука сильно зарегулированная, и рынок для покупки и продажи необработанной воды по-прежнему очень мал и неподтвержден.