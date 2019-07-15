Зудящий язык - неожиданный симптом серьезной проблемы

Дефицит витамина B12 может проявляться изменением состояния языка, передает MedDaily со ссылкой на The Daily Express. Этот витамин важен для производства красных кровяных клеток и поддержания нервной системы. Риск дефицита данного витамина повышен у вегетарианцев и веганов, так как много витамина В12 в продуктах животного происхождения. Также дефицит витамина наблюдается на фоне пернициозной анемии.
Если дефицит витамина В12 не перекрыть, возможно развитие серьезных отклонений, касающихся подвижности человека, его зрения и памяти, повышение риска бесплодия и рака желудка. Поэтому медики призывают сразу же купировать проблему. Итак, при дефиците витамина В12 язык чешется (кончик или по краям). Иногда вместо зуда наблюдаются боли.
Среди других самых распространенных симптомов дефицита: сильная усталость, одышка, которая появляется даже после незначительной нагрузки. Также характерны учащенное сердцебиение, головные боли, сниженный аппетит, чувствительная, болезненная ротовая полость.