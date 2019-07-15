Зудящий язык - неожиданный симптом серьезной проблемы

Дефицит витамина B12 может проявляться изменением состояния языка, передает MedDaily со ссылкой на The Daily Express. Этот витамин важен для производства красных кровяных клеток и поддержания нервной системы. Риск дефицита данного витамина повышен у вегетарианцев и веганов, так как много витамина В12 в продуктах животного происхождения. Также дефицит витамина наблюдается на фоне пернициозной анемии.